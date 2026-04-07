В Пензенской области в 2026 году по программе «Земский доктор» планируется трудоустроить 85 человек — губернатор

11:24 | 07.04.2026 | Медицина

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. 85 человек планируется трудоустроить в учреждения здравоохранения Пензенской области по программе «Земский доктор» в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году по программе «Земский доктор» планируем трудоустроить в учреждения здравоохранения районов Пензенской области 55 врачей-специалистов и 30 медицинских работников среднего звена», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший понедельник, 6 апреля.

Он напомнил, что программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, ее цель — привлечение медицинских кадров в сельскую местность, поселки городского типа и малые города, где необходимо отработать не меньше 5 лет.

«Врачам выплачиваются «подъемные» до 1,5 млн. рублей, фельдшерам и медсестрам — до 750 тыс.» — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что с начала действия программы в больницы Пензенской области трудоустроены 784 врача и 187 человек среднего медперсонала.

«В прошлом году порядка 14% от общего числа трудоустроившихся врачей были именно «земскими докторами». Работать в глубинку поехали терапевты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи, хирурги, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты ультразвуковой диагностики, кардиологи, офтальмологи, наркологи и психиатры», — отметил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что власти Пензенской области будут и дальше работать над устранением дефицита медицинских кадров в регионе.


