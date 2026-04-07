В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 7 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД, Росгвардии, военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону и военной комендатуры Пензенского гарнизона провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проверено свыше 170 лиц из числа граждан ближнего зарубежья», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что 7 гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

«Составлено 46 административных протоколов, 5 человек подлежат депортации за пределы Российской Федерации», — добавляется в пресс-релизе.