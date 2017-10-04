Главы администраций пяти пензенских сельсоветов наказаны за нарушения законодательства Криминал

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Главы администраций Алферьевского, Большееланского, Богословского, Краснопольского и Покрово-Березовского сельсоветов Пензенской области оштрафованы за нарушения бюджетного законодательства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что муниципальные задания в отношении бюджетных учреждений культуры на 2016 год были утверждены с нарушением установленного срока и не на тот период. Кроме того, несмотря на многочисленные изменения размеров предоставляемых субсидий, предыдущие соглашения не отменялись. Таким образом, действовало сразу несколько соглашений, а изменения в муниципальные задания не вносились», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что соглашения о предоставлении субсидий были подписаны главами администраций сельсоветов без утвержденных муниципальных заданий.

«По выявленным нарушениям главам указанных администраций были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Пятеро виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в отношении глав администрации Алферьевского, Большееланского, Богословского, Краснопольского и Покрово-Березовского были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«По результатам их рассмотрения, чиновники привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 55 тыс. рублей. Постановления суда вступили в законную силу», — резюмировала Светлана Артамонова.