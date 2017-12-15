Житель Пензы приговорен к 13 годам колонии за сексуальное насилие над 9-летним сыном Криминал

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Житель Пензы 1984 года рождения, который признан судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего сына, приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 17 мая 2017 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства со своим 9-летним сыном, используя беспомощное состояние потерпевшего, обусловленное его малолетним возрастом, а также применяя насилие, совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Аналогичный эпизод уголовно наказуемого деяния был совершен им в отношении сына и на следующий день», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.