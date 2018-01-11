Кузнецкая пенсионерка стала жертвой мошенничества при использовании брокерской платформы Криминал

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Пенсионерка из Кузнецка Пензенской области попалась на уловку интернет-мошенников при использовании брокерской платформы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«По словам потерпевшей, в мае 2017 года на одном из сайтов она открыла электронный счет. В сентябре через интернет-приложение ей поступил аудиозвонок от женщины, которая представилась Вероникой. Она сказала, что пенсионерка стала жертвой мошеннических действий на сумму 265 тыс. рублей. Для возврата похищенных денег ей предлагалось перечислить 59 тыс. рублей, предоставить копию паспорта и реквизиты банковской карты, что она и сделала», — пояснили в ведомстве, отметив, что после этого указанная сумма была перечислена с карты на брокерскую платформу.

В полиции добавили, что в декабре пенсионерка перевела 120 тыс. рублей для участия в торгах бирже.

«В общей сложности с брокерской платформы были списаны денежные средства в сумме 179 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личностей злоумышленников, обманувших пожилую интернет-пользовательницу.