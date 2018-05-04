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В Пензе пятеро железнодорожников получили условные сроки за сданные на металлолом рельсы

09:44 | 04.05.2018 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Пятеро работников ОАО «РЖД», входивших в состав организованной группы, приговорены в Пензе к лишению свободы условно за то, что сдали на металлолом рельсы на 1 млн. рублей.

В Пензе пятеро железнодорожников получили условные сроки за сданные на металлолом рельсы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они признаны виновными в покушении на мошенничество.

«Судом установлено, что в период с декабря 2016 года по июнь 2017-го они совершили покушение на хищение лома черного металла в виде списанных железнодорожных рельсов с территории производственной базы передвижной механизированной станции №151. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте и управления ФСБ России по региону в момент, когда железнодорожники получали деньги за сданные на металлолом рельсы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в результате компании «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей, который лишь частично возмещен в добровольном порядке одним из участников организованной группы.

В пресс-службе уточнили, что все пятеро подсудимых полностью признали свою вину.

«Кроме того, трое из них, в том числе организатор преступной группы, уволены с работы из структурного подразделения ОАО «РЖД», — добавили в транспортной прокуратуре.

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