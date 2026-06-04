В Пензенской области в суд передано дело о гибели пешехода, который был сбит и оставлен умирать на грунтовой дороге Криминал

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Женщина, которая в ночь на 2 января, управляя автомобилем «ВАЗ-21074» в Наровчатском районе Пензенской области, допустила наезд на сидевшего на дороге мужчину и покинула место ДТП, не оказав помощи пострадавшему, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Это следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В нем отмечается, что, как призналась женщина-водитель 2006 года рождения, она передвигалась на машине по грунтовой дороге в условиях полной темноты и отсутствия освещения.

«Она увидела мужчину, сидевшего посреди дороги и обращенного лицом в сторону ее автомобиля. Девушка предприняла попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. Автомобиль протащил мужчину несколько метров. Испугавшись произошедшего, девушка не вышла из машины и, не оказав помощь, а также не сообщив никому о случившемся, уехала домой. Позже, отправившись по личным делам на том же автомобиле, она съехала в кювет из-за заноса. Впоследствии данная гражданка была задержана сотрудниками полиции по месту жительства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что пострадавший 1960 года рождения скончался.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина, несмотря на полученные травмы, был жив после дорожно-транспортного происшествия. Однако, не имея возможности самостоятельно обратиться за помощью или вызвать ее, он скончался на месте», — говорится в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.