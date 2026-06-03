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В Пензе по факту травмирования электросварщика на производстве возбуждено уголовное дело

09:27 | 03.06.2026 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования электросварщика на производстве в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе по факту травмирования электросварщика на производстве возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в городе Пензе в одном из цехов организации, занимающейся производством технологического оборудования, электросварщик при выполнении сварочных работ с использованием приставной лестницы без применения страховочной привязи упал с высоты около 2 метров. В результате падения он получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника, ответственного за соблюдение требований охраны труда.


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