Житель Пензенской области лишился около 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:38 | 29.05.2026 | Криминал

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. 42-летний житель Каменского района Пензенской области лишился около 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился брокером и предложил заработать с помощью инвестирования в акции различных компаний.

Житель Пензенской области лишился около 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

«Заинтригованный предложением, гражданин согласился. Незнакомец убедил потерпевшего, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на криптокошелек. Поверив обещаниям злоумышленника, заявитель перечислил почти 1 млн. 590 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отмечается в тексте.


