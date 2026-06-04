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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

14:00 | 04.06.2026 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель города Пензы 2004 года рождения оформил банковскую карту. За денежное вознаграждение он предоставил знакомому доступ к личному кабинету банковского приложения, [...] тем самым предоставив возможность совершения неправомерных операций», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции установили, что доступ к карте получил житель Пензы 2005 года рождения.

«Молодой человек признался, что предложил своему знакомому заработать. Он пояснил, что для получения вознаграждения ему необходимо передать данные банковской карты и предоставить доступ к личному кабинету приложения банка», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в качестве вознаграждения мужчина передал знакомому 11 тыс. рублей.

В тексте отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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