Суд в Пензе обязал авиакомпанию возместить пассажиру расходы, связанные с отменой рейса Общество

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Суд в Пензе обязал авиакомпанию «Азимут» возместить пассажиру расходы, связанные с отменой рейса.

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«В Первомайский районный суд Пензы с иском к АО «Авиакомпания «Азимут» обратился житель Пензы. Он указал, что в октябре 2024 года приобрел два авиабилета из Сочи в Пензу за 24 тыс. 380 рублей. Вылет был назначен на 24 августа 2025 года в 1.15. Пассажиры своевременно явились в аэропорт, прошли регистрацию, но за несколько минут до вылета поступила информация об отмене рейса. В связи со сложившимися обстоятельствами он вынужден был нести дополнительные расходы: приобрести новые билеты на самолет до ближайшего к Пензе города — Саратова, расходы на услуги такси, проживание в гостинице, питание», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем уточняется, что авиакомпания вернула провозную плату за билеты, но оставила без удовлетворения претензию пассажира с требованием оплаты убытков в виде дополнительных расходов, понесенных им в связи с отменой рейса.

«Истец посчитал, что перевозчик не предпринял никаких мер для минимизации расходов пассажиров. В то время как все другие авиакомпании откладывали рейсы, предоставляли пассажиром питание и размещали в гостинице, АО «Авиакомпания «Азимут» была практически единственной авиакомпанией, сразу же отменившей рейс без его откладывания. К пассажирам не был направлен представитель авиакомпании для объяснения причин отмены рейса и предложения каких-либо вариантов разрешения сложившейся ситуации», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что ответчик в судебном заседании с заявленными требованиями не согласился, поскольку рейс был отменен по причине ограничения использования воздушного пространства в зоне аэропорта Пензы, это было обусловлено исключительно требованиями безопасности полетов.

«Суд первой инстанции, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные требования частично. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда согласилась с выводами о взыскании с ответчика как убытков, так и штрафных санкций, снизив их размер в связи с частичной выплатой ответчиком денежных средств, взыскав в общей сумме в пользу истца денежные средства в размере 98 тыс. 122 рублей, включая убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда», — сказано в тексте.