В Кузнецке условный срок получил мужчина, выстреливший в знакомого из пневматической винтовки Криминал

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 44-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, выстрелившему в знакомого из пневматической винтовки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В суде установлено, что в декабре 2025 года в Кузнецке подсудимый увидел из окна своего дома, что рядом с его автомобилем находится мужчина, который отталкивает с проезжей части к его транспортному средству камни, тем самым освобождая место для своей машины. Такие действия разозлили подсудимого, он достал пневматическую пружинно-поршневую винтовку модели МР-512 калибра 4,5 мм и, прицелившись, произвел один выстрел. [...] Попав в левое плечо потерпевшего, он вышел на улицу, где между кузнечанами произошел словесный конфликт. В результате противоправных действий стрелка потерпевший получил ссадину с кровоподтеком на левом плече, травму, не причинившую вреда здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Кузнецка в содеянном раскаялся, он возместил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред в размере 80 тыс. рублей.

«Судом он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». [...] По ходатайству прокурора пневматическая пружинно-поршневая винтовка передана в территориальный отдел Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.