Олег Денисов поздравил почетного гражданина Пензы Юрия Акимова с 99-летием Общество

Пенза, 2 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Юрия Акимова с 99-летием.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«С коллегами и участником СВО Артемом Александровичем Бушминым навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Юрия Игнатьевича Акимова. Лично поздравили его с 99-м днем рождения», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 1 июня.

Он уточнил, что в 1944 году Юрий Акимов был призван в пограничные войска.

«После окончания войны он освобождал приграничные районы Литвы от бандформирований. Награжден орденами Отечественной войны II степени и «За службу Родине», медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги». Удостоен звания заслуженного чекиста СССР», — отметил глава города.

Олег Денисов добавил, что Юрий Акимову было передано поздравительное письмо от президента России и вручены памятные подарки.

«Спасибо, Юрий Игнатьевич, за самоотверженность и силу духа. Ваш вклад в Великую Победу — это бесценное наследие для всей страны!» — подчеркнул глава Пензы.