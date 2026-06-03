Олег Мельниченко поделился опытом участия Пензенской области в Днях субъектов РФ в Совете Федерации Политика

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видеосвязи принял участие в научно-практической конференции «Дни субъектов РФ в Совете Федерации как значимый фактор укрепления системы публичной власти и обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов».

Фото: Pnzreg.ru

Итоги мероприятия глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Пензенская область — в числе наиболее активных регионов России, которые трижды участвовали в Днях субъектов РФ в Совете Федерации. Опыт взаимодействия с верхней палатой парламента в 2013, 2019 и 2026 годах [...] представил на научно-практической конференции, организованной комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под руководством его председателя Андрея Анатольевича Шевченко», — написал Олег Мельниченко вечером в минувший вторник, 2 июня.

Он напомнил, что итогом проведения дней субъекта РФ является постановление Совета Федерации, которое обязательно к исполнению.

Фото: Pnzreg.ru

«Постановление 2019 года выполнено более чем на 90%. Эта работа всегда была на моем личном контроле: сначала как сенатора от Пензенской области и председателя профильного комитета СФ, затем — как губернатора региона. Мы смогли качественно изменить жизнь тысяч пензенцев. При содействии Совета Федерации построили лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера, в «Городе Спутнике» — детскую поликлинику и самую большую школу в ПФО, а также школу в селе Большой Вьяс. Восстановили наш уникальный планетарий и решили еще ряд проблемных вопросов», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что в этом году дни Пензенской области в Совете Федерации прошли с 18 по 20 мая.

«Этот формат работы — эффективный инструмент взаимодействия верхней палаты парламента с регионами. Мы вынесли на обсуждение сенаторов девять проектов, все они получили поддержку и вошли в новое постановление СФ. Для Пензенской области снова началось время большой работы», — подчеркнул глава региона.