В Пензенской области будет ликвидировано два министерства Политика

Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Два министерства — по делам архивов, а также по охране памятников истории и культуры — будет ликвидировано в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Николай Симонов 2 июня.

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«Ликвидировать исполнительные органы Пензенской области: министерство по делам архивов Пензенской области, министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что полномочия ликвидируемых министерств будут переданы в министерство культуры и туризма Пензенской области.

В постановлении указано, что созданы ликвидационные комиссии, которые возглавили временно исполняющий обязанности министра по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов и врио министра по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 июня 2026 года губернатор Олег Мельниченко подписал указ №84 «О системе и структуре исполнительных органов Пензенской области».

Согласно документу, в структуру исполнительных органов региона входят губернатор, правительство, представительство правительства региона при правительстве РФ и 16 министерств: госимущества; градостроительства и архитектуры; ЖКХ и гражданской защиты населения; здравоохранения; культуры и туризма; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; образования; по тарифному регулированию и госзакупкам; региональной безопасности; сельского хозяйства; строительства, транспорта и дорожного хозяйства; труда, соцзащиты и демографии; физкультуры и спорта; финансов; цифрового развития и связи; экономического развития и промышленности.