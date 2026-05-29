20:45:44 Пятница, 29 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поблагодарил организаторов первых в Пензенской области соревнований по дрон-рейсингу

10:04 | 29.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил организаторов первых в регионе соревнований по дрон-рейсингу, состоявшихся на полигоне управления Росгвардии при поддержке облправительства и партии «Единая Россия».

Олег Мельниченко поблагодарил организаторов первых в Пензенской области соревнований по дрон-рейсингу

Фото: Pnzreg.ru

«Каждый пролет дрона, каждый точный маневр — это напоминание о том, как важны сегодня навыки работы с беспилотными системами. Технологии меняют облик современной армии и силовых структур. Тот, кто быстрее и точнее, тот и выигрывает на поле боя, спасает жизни своих товарищей и приближает победу», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Олег Мельниченко добавил, что именно поэтому Пензенская область делает ставку на развитие технологических и инженерных кружков, лабораторий, информационных и противодронных технологий.

«Эти соревнования — лучший экзамен на прочность, реакцию и стратегическое мышление», — подчеркнул губернатор.

Участниками соревнований стали сотрудники подразделений ОМОН и СОБР, бойцы отряда содействия полиции «Тигр», а также представители «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: Pnzreg.ru

Сначала пилоты отрабатывали навыки управления беспилотниками на виртуальной трассе в рамках заданий на техническом симуляторе, затем перешли к практическим полетам. Самым зрелищным моментом стала дуэль дронов среди лучших пилотов.

По итогам состязаний победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Помимо этого, на полигоне губернатору продемонстрировали первый отечественный тренажер по управлению беспилотными летательными аппаратами, созданный на пензенском предприятии, сообщает пресс-служба областного правительства.


Читайте также
В Сердобском районе молодой человек ударил отчима ножницами в шею, возбуждено уголовное дело Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама