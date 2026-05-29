Олег Мельниченко поблагодарил организаторов первых в Пензенской области соревнований по дрон-рейсингу

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил организаторов первых в регионе соревнований по дрон-рейсингу, состоявшихся на полигоне управления Росгвардии при поддержке облправительства и партии «Единая Россия».

«Каждый пролет дрона, каждый точный маневр — это напоминание о том, как важны сегодня навыки работы с беспилотными системами. Технологии меняют облик современной армии и силовых структур. Тот, кто быстрее и точнее, тот и выигрывает на поле боя, спасает жизни своих товарищей и приближает победу», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Олег Мельниченко добавил, что именно поэтому Пензенская область делает ставку на развитие технологических и инженерных кружков, лабораторий, информационных и противодронных технологий.

«Эти соревнования — лучший экзамен на прочность, реакцию и стратегическое мышление», — подчеркнул губернатор.

Участниками соревнований стали сотрудники подразделений ОМОН и СОБР, бойцы отряда содействия полиции «Тигр», а также представители «Молодой Гвардии Единой России».

Сначала пилоты отрабатывали навыки управления беспилотниками на виртуальной трассе в рамках заданий на техническом симуляторе, затем перешли к практическим полетам. Самым зрелищным моментом стала дуэль дронов среди лучших пилотов.

По итогам состязаний победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Помимо этого, на полигоне губернатору продемонстрировали первый отечественный тренажер по управлению беспилотными летательными аппаратами, созданный на пензенском предприятии, сообщает пресс-служба областного правительства.