22:29:05 Четверг, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура контролирует ход капремонта детсада №1 в Спасске

18:02 | 28.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура контролирует ход капитального ремонта детского сада №1 в городе Спасске Пензенской области.

Прокуратура контролирует ход капремонта детсада №1 в Спасске

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«До 1 августа 2026 года должны быть отремонтированы кровля, входная группа, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, электроснабжения, выполнены внутренние штукатурные и облицовочные работы, заменены двери и окна», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в ходе выезда на место прокурор Спасского района Антон Маскаев осмотрел объект, заслушал подрядчика и обратил особое внимание на сроки исполнения обязательств, предусмотренные контрактом.

«В целях недопущения нарушений указанных сроков прокурором директору подрядной организации объявлено предостережение и разъяснена предусмотренная законом ответственность за некачественное или несвоевременное завершение ремонта», — добавляется в тексте.


Читайте также
Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки
Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина
Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе В Пензе водитель «Cadillac» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама