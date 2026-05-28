Прокуратура контролирует ход капремонта детсада №1 в Спасске

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура контролирует ход капитального ремонта детского сада №1 в городе Спасске Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«До 1 августа 2026 года должны быть отремонтированы кровля, входная группа, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, электроснабжения, выполнены внутренние штукатурные и облицовочные работы, заменены двери и окна», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в ходе выезда на место прокурор Спасского района Антон Маскаев осмотрел объект, заслушал подрядчика и обратил особое внимание на сроки исполнения обязательств, предусмотренные контрактом.

«В целях недопущения нарушений указанных сроков прокурором директору подрядной организации объявлено предостережение и разъяснена предусмотренная законом ответственность за некачественное или несвоевременное завершение ремонта», — добавляется в тексте.