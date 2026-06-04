В 23 дворах Пензы уложили новый асфальт Общество

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Работы по обновлению асфальтового покрытия, которые в сезоне 2026 года планируется провести на территории 216 дворов Пензы, выполнены на 23 объектах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Продолжаем приводить в порядок придомовые территории Пензы по проекту «Мой двор». Работа идет в рамках народной программы «Единой России», которая формируется на основе предложений граждан. В 2024 и 2025 годах из областного бюджета на эти цели выделялось по 400 млн. рублей, благоустроили 364 пензенских двора — около трети территорий, давно нуждавшихся в обновлении. В этом году финансирование программы выросло в полтора раза. Выделено 600 млн. рублей. На сегодняшний момент завершены 23 объекта», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 4 июня.

Он уточнил, что отремонтировано более 14 тыс. кв. метров проезжей части и почти 4 тыс. кв. метров тротуаров.

«Еще по 57 адресам сейчас идет работа», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что всего за летний сезон намечено обновить 216 объектов, предусмотрена замена асфальтового покрытия на придомовых участках и подъездных дорогах к многоквартирным домам.

«Планируется отремонтировать около 134 тыс. кв. метров дорожного покрытия и более 20 тыс. кв. метров тротуаров», — отметил он.

Глава региона поручил уделять особое внимание качеству работ и доводить до завершения благоустройство каждого двора.

«Недоделки не нужны. Лучшие контролеры обновления придомовых территорий — местные жители», — подчеркнул Олег Мельниченко.