Житель Пензенской области подозревается в публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального УФСИН выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1992 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

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«Установлено, что подозреваемый, отбывая наказание в ФКУ «ИК-5 УФСИН России по Пензенской области» за совершение общеуголовного преступления, являясь сторонником радикальной идеологии ислама, общаясь с другими осужденными, публично оправдывал террористические акты в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, совершенные в Ростовской и Волгоградской областях», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.