Житель Пензы получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену, оправдание и пропаганду терроризма

16:24 | 02.06.2026 | Криминал

Пенза, 2 июня 2026. PenzaNews. 2-й Западный окружной военный суд приговорил 46-летнего жителя Пензы к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на 3 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей за госизмену, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В суде установлено, что мужчина, будучи несогласным с политическим курсом Российской Федерации и проводимой специальной военной операцией, в социальной сети установил контакт с представителем иностранного государства, которому впоследствии передал достоверные и актуальные сведения о расположенных в регионе промышленных предприятиях, что могло быть использовано против вооруженных сил и органов власти Российской Федерации. Он же публично разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, содержащую совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды идеологии терроризма, а также оправдания деятельности террористической организации, запрещенной в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

«У подсудимого в доход государства конфискован мобильный телефон, использованный при совершении преступлений», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.


