Мошенники выманили 1,3 млн. рублей у пенсионера из Кузнецка Криминал

Кузнецк, 4 июня 2026. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1953 года рождения лишился 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала пенсионеру позвонил незнакомец, который выдал себя за сотрудника силового ведомства и убедил его отправить деньги со вклада на проверку, поскольку в отношении работников банка возбуждено уголовное дело о мошенничестве со сбережениями клиентов.

«Собеседник также сообщил, что через несколько дней к заявителю приедет сотрудник силового ведомства для получения денежных средств на проверку. Заявитель, обеспокоенный данным разговором, согласился и впоследствии передал свои сбережения в сумме 800 тыс. рублей лжесотруднику», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней потерпевшему позвонил злоумышленник, который порекомендовал ему перевести оставшиеся деньги на «безопасный счет».

«Тогда пенсионер в мобильном банковском приложении перевел со вклада на неустановленный счет еще 500 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что позднее пенсионер осознал обман и обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».