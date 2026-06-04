Владимир Щекин назначен заместителем губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Владимир Щекин, ранее занимавший должность врио первого зампреда правительства Пензенской области, назначен заместителем губернатора. Соответствующая информация размещена на сайте облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Ранее были внесены поправки в устав Пензенской области, предусматривающие в том числе введение должности заместителя губернатора.

Как пояснил глава региона Олег Мельниченко, «заместитель губернатора Пензенской области будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с Вооруженными силами и организацию всей работы, которая сейчас так необходима в рамках проведения специальной военной операции».

Владимир Щекин в 2021-2022 годах занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области, в 2022-2026 годах — первого зампреда облправительства.

После отставки правительства в апреле 2026 года был временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона.