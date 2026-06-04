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Владимир Щекин назначен заместителем губернатора Пензенской области

09:13 | 04.06.2026 | Политика

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Пенза, 4 июня 2026. PenzaNews. Владимир Щекин, ранее занимавший должность врио первого зампреда правительства Пензенской области, назначен заместителем губернатора. Соответствующая информация размещена на сайте облправительства.

Владимир Щекин назначен заместителем губернатора Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Ранее были внесены поправки в устав Пензенской области, предусматривающие в том числе введение должности заместителя губернатора.

Как пояснил глава региона Олег Мельниченко, «заместитель губернатора Пензенской области будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с Вооруженными силами и организацию всей работы, которая сейчас так необходима в рамках проведения специальной военной операции».

Владимир Щекин в 2021-2022 годах занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области, в 2022-2026 годах — первого зампреда облправительства.

После отставки правительства в апреле 2026 года был временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона.


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