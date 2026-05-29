Олег Мельниченко принял участие в стратегической сессии форума «Мой бизнес»

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в стратегической сессии «Пензенская область – 2035: стратегия развития в новых реалиях», состоявшейся в рамках форума «Мой бизнес» в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе 28 мая.

«Стратегическая сессия — это площадка для прямого разговора бизнеса и органов власти. Мы вместе вырабатываем инициативы, которые будут способствовать развитию бизнеса, сохранению рабочих мест и трудовых коллективов в Пензенской области. Благодарю всех, кто проявляет активность», — обратился к присутствующим глава региона.

В ходе дальнейшего общения от предпринимателей прозвучали предложения по укреплению материальной базы учреждений профобразования, более широкому представлению пензенских компаний на международных выставках, созданию единого интернет-портала для коммуникации представителей крупного, малого и среднего бизнеса, направленной на развитие производственной кооперации.

«Что касается подготовки кадров для бизнеса и целевых наборов, профильного обучения ребят, никаких возражений нет. По промышленным и аграрным предприятиям у нас такая работа налажена. Благодаря вхождению в федеральный проект «Профессионалитет» базу средних профессиональных учебных заведений мы в последние годы существенно укрепили, ремонтируем общежития. Если «Опора России» возьмет на себя функцию по сбору информации о потребностях пензенского бизнеса в кадрах по конкретным специальностям, будем закреплять техникумы и колледжи за базовыми предприятиями», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил, что также не видит никаких препятствий для создания специализированного бизнес-портала.

«Чтобы облегчить жизнь бизнесу, нужно делать нормальный агрегатор, где предприниматель может получить всю необходимую информацию, не тратя свое время на ее поиски», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Олег Мельниченко поддержал прозвучавшее в ходе стратегической сессии предложение по созданию ассоциации переработчиков Пензенской области.

«Думаю, это даст хороший результат. Если бизнес высказывает такие предложения, то я однозначно за. Правительство Пензенской области будет помогать и вести методическое сопровождение. Если мы доведем переработку того, что производим в регионе, до 70%, это будет совсем другая добавленная стоимость и совсем другой экономический эффект», — цитирует руководителя субъекта федерации пресс-служба облправительства.