В Пензенской области открыто 37 пляжей — МЧС

Пенза, 2 июня 2026. PenzaNews. 37 пляжей открыто на территории Пензенской области в начале купального сезона, который официально стартовал 1 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

«В районах региона открываются официальные места купания, где будут соблюдены все необходимые требования безопасности: дно зоны купания очищено от опасных предметов и мусора, организован спасательный пост, зона заплыва отделена буйками, имеются средства спасения. Всего в этом году открыто 37 пляжей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в Пензе действуют пляжи на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24, в СНТ «Искра-1» и на реке Вядь, в Заречном — на территории зоны отдыха «Лесная», в Пензенском районе — пляж «Русеевский», пляж «Лазурный» в микрорайоне «Город Спутник» и пляж на Сурском водохранилище в Березовой Роще.