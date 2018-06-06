Обвиняемый в убийстве молодого мужчины в Наровчатском районе не признал вину Криминал

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Мужчина 1954 года рождения, которому вменяется убийство 22-летнего жителя Наровчатского района Пензенской области, не признал свою вину. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 2 июня потерпевший встретил своего родственника, который приехал из Самары в село Рождествено-Тезиково в родительский дом, где планировал провести лето. После того, как молодой человек помог мужчине донести сумки, он остался у него в гостях пообщаться. Во втором часу ночи гость позвонил своей матери. Он сказал, что поругался с родственником и тот причинил ему телесное повреждение», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что спустя некоторое время мать, старший брат мужчины и еще один местный житель обнаружили потерпевшего с колото-резаной раной живота недалеко от дома обвиняемого.

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, после совершения преступления злоумышленник, который ранее уже был неоднократно судим за убийство и кражи, скрылся, но в течение нескольких часов его местонахождение было установлено — он укрылся в доме своей сестры в том же селе.