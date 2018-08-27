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Под Пензой мошенница выманила у пенсионерки более 200 тыс. рублей

11:56 | 27.08.2018 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. 63-летняя жительница Городищенского района Пензенской области, пытавшаяся продать дом с помощью сайтов объявлений, лишилась крупной суммы денег, попавшись на уловку мошенницы.

Под Пензой мошенница выманила у пенсионерки более 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что желает приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления задатка женщина попросила назвать номер банковской карты. Вскоре незнакомка перезвонила и сказала, что якобы перечислила на счет 220 тыс. рублей, после чего попросила вернуть эти деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленницы, пенсионерка перечислила 219 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи, а затем номер злоумышленницы оказался отключен.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в УМВД.

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