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Со склада в Голицино украден почти центнер мяса

12:43 | 22.09.2018 | Криминал

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Нижний Ломов, 22 сентября 2018. PenzaNews. 85 кг свинины и 10 кг говядины украдены ночью с охраняемого склада коммерческой организации, расположенного в селе Голицино Нижнеломовского района Пензенской области.

Со склада в Голицино украден почти центнер мяса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, чтобы проникнуть внутрь здания, злоумышленники повредили врезной замок входной двери.

«Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления работника организации и местного жителя, привлекавшихся к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчины признались в содеянном, мясо изъято.

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