Житель Пензы не смог доказать, что ударил знакомого ножом в рамках необходимой самообороны Криминал

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор 36-летнему жителю Пензы, ранее судимому за разбой, которому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

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«По делу установлено, что вечером 3 декабря 2018 года мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2018 года, в состоянии алкогольного опьянения пришел к одному из индивидуальных жилых домов на улице Островского в Пензе. Между ним и его 32-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого он принесенным с собой ножом нанес потерпевшему не менее двух ударов в область спины, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина вину в совершенном преступлении признал частично.

«Он пояснил, что конфликт произошел по инициативе потерпевшего, который незадолго до случившегося оскорблял его по телефону, не желая его прихода в гости к их общему знакомому. В ходе последовавшего личного общения у дома их общего знакомого инициатор конфликта ударил его кулаком по лицу и замахнулся принесенным с собой ножом. Обороняясь, он ударил его по руке, выхватил нож и нанес им два удара в область спины нападавшего, после чего тот оттолкнул его и убежал, а он вернулся домой, где утром следующего дня был задержан сотрудники уголовного розыска», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что по иску прокурора Ленинского района Пензы в интересах территориального фонда обязательного медицинского страхования региона с осужденного взыскано 83,5 тыс. рублей, затраченных на лечение знакомого.

«Не согласившись с назначенным наказанием, а также оспаривая установленные судом фактические обстоятельства дела и ссылаясь на наличие в его действиях необходимой самообороны, мужчина обжаловал приговор в апелляционном порядке. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала она.