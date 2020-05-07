В Пензе из незаконного оборота изъято более 5 кг марихуаны Криминал

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 5 кг марихуаны в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на след мужчины, подозреваемого в производстве и сбыте запрещенных веществ оперативники вышли после задержания в Октябрьском районе Пензы двоих молодых людей, у которых при личном досмотре была изъята марихуана.

«Полицейские установили личность злоумышленника, сбывшего наркотическое средство. Им оказался мужчина 1971 года рождения. При обыске по месту его жительства сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли более 150 пакетов с марихуаной общим весом свыше 5,5 кг, приготовленных для распространения, а также семена конопли весом около 5 кг», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении жителя Пензы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».