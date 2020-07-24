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В Пензе организована проверка по факту мошенничества при продаже тканей через интернет

09:40 | 24.07.2020 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже тканей через интернет.

В Пензе организована проверка по факту мошенничества при продаже тканей через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на одном из сайтов представитель предпринимателя нашел подходящий товар и в ходе переписки с неизвестным договорился о покупке.

«Следуя условиям продавца, мужчина пересилил со счета коммерсанта 136 тыс. рублей, после чего на следующий день прибыл в пункт выдачи товара — в город Долгопрудный Московской области. Однако гражданин обнаружил, что организации, с которой он заключал сделку, по указанному адресу нет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что неизвестный, с которым он вел переговоры ранее, перестал отвечать на звонки.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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