В Пензе организована проверка по факту мошенничества при продаже тканей через интернет Криминал

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже тканей через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на одном из сайтов представитель предпринимателя нашел подходящий товар и в ходе переписки с неизвестным договорился о покупке.

«Следуя условиям продавца, мужчина пересилил со счета коммерсанта 136 тыс. рублей, после чего на следующий день прибыл в пункт выдачи товара — в город Долгопрудный Московской области. Однако гражданин обнаружил, что организации, с которой он заключал сделку, по указанному адресу нет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что неизвестный, с которым он вел переговоры ранее, перестал отвечать на звонки.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.