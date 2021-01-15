Под Пензой с поливальных систем украдены медные кабели на сумму около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи медных кабелей общей длиной около 3 тыс. метров ориентировочной стоимостью около 1 млн. рублей с поливальных систем, расположенных на сельхозугодьях вблизи села Оленевка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался местный житель 1986 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый признался в краже.

«По словам злоумышленника, он сдал похищенные медные кабели в различные пункты приема металла на территории города Пензы», — пояснили в полиции.