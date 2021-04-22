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По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе возбуждено уголовное дело

11:08 | 22.04.2021 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели троих человек в результате пожара, произошедшего в одноэтажном двухквартирном срубовом доме на улице Ленинской в селе Серман Никольского района Пензенской области на минувшей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 23.00 до 24.00 17 апреля 2021 года в двухквартирном доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире были обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй — женщины 1942 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрической сети с последующим возгоранием горючих материалов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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