Жители ряда домов в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе на сутки останутся без воды

14:15 | 08.12.2025 | ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Водоснабжение ряда домов на улицах Измайлова, Ново-Казанской и Луговой в Пензе будет приостановлено с 23.00 понедельника, 8 декабря, на сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Жители ряда домов в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе на сутки останутся без воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Данная мера связана с проведением работ по врезке нового магистрального водопровода, строящегося в районе улиц Измайлова и Ново-Казанской», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что воды не будет по следующим адресам: улица Измайлова, 41А, 41Б, 43, 43В, 45, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 47Б, 47В, 49, 51, 51А, 53, 59А, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, улица Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 6Б, 6Г, 7А, 8, 8Б, 10Б, 14, 18, 20, улица Луговая, 1А.

«По сведениям ресурсоснабжающей организации, в социально значимые объекты, а также по заявкам управляющих компаний будет организован подвоз технической воды», — добавляется в сообщении.


Актуальное

