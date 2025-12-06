16:29:55 Суббота, 6 декабря
В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского

12:15 | 06.12.2025 | Криминал

Пенза, 6 декабря 2025. PenzaNews. 37-летний житель Заречного Пензенской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, предстанет перед судом за кражу ящика с пожертвованиями для храма преподобного Серафима Саровского.

В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, вечером 15 октября 2025 года мужчина, находясь в помещении магазина, расположенного на проспекте 30-летия Победы, [...] снял со стенда ящик, запертый навесным замком, внутри которого находились переданные местными жителями в виде пожертвований денежные средства, принадлежащие местной религиозной организации православного прихода храма преподобного Серафима Саровского. [...] Затем, находясь около одного из жилых домов, [...] обвиняемый разломал ящик и похитил денежные средства в сумме 4 тыс. 950 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Вину обвиняемый признал полностью и пояснил, что желание похитить денежные средства у него возникло внезапно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе расследования мужчина полностью возместил причиненный им ущерб, в том числе компенсировал стоимость сломанного ящика для пожертвований.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Зареченский городской суд Пензенской области», — сказано в тексте.


