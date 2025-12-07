Олег Мельниченко принял участие в открытии первого хоккейного турнира памяти Героя России Валерия Канакина Спорт

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в открытии первого хоккейного турнира памяти Героя России Валерия Канакина.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе открылся хоккейный турнир, посвященный памяти нашего земляка, Героя России Валерия Владимировича Канакина. Он был сначала бойцом, а потом командиром легендарного спецподразделения «Альфа». Прошел Афганистан, две чеченские кампании, боролся с террористами, участвовал в освобождении заложников в захваченном роддоме Буденновска, театральном центре на Дубровке в Москве, школе в Беслане. Именно за Беслан, где были ликвидированы преступники, захватившие детей, родителей и педагогов прямо на праздничной линейке, президент вручил ему высшую государственную награду Российской Федерации — Золотую Звезду Героя», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 6 декабря.

«В нашем первом открытом турнире памяти Валерия Канакина участвуют четыре команды из Пензы, Кузнецка, Саранска и Новочебоксарска. Огромная благодарность Марине Петровне и Екатерине Валерьевне, жене и дочери Героя, а также заместителю начальника центра – начальнику управления «А» центра специального назначения ФСБ России генерал-майору Юрию Васильевичу Полищуку, руководству управления ФСБ по Пензенской области за то, что поддержали идею проведения этих соревнований. Пусть как можно больше ребят вдохновляются ярким примером мужества, отваги, доблести и беззаветного служения Родине, которым была вся жизнь Валерия Владимировича», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что хоккейный турнир станет ежегодным.

«Герои остаются с нами, пока память о них живет и передается новым поколениям», — подчеркнул губернатор.