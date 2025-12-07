В УФНС России по Пензенской области в ноябре 2025 года поступило 3 тыс. 355 обращений граждан Общество

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. 3 тыс. 355 обращений граждан поступило на рассмотрение в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области в ноябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что обращения, направленные в электронном виде посредством сервисов ФНС России, составили 96,2% от общего количества поступивших обращений.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений уменьшилось и составило 98% (в ноябре 2024 года поступило 3 тыс. 421 обращение). Количество обращений, направленных в электронном виде посредством сервисов ФНС России, выросло на 1,1%», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество обращений граждан в ноябре 2025 года поступило по вопросам учета налогоплательщиков, налогообложения доходов физических лиц, налогообложения малого бизнеса, специальных налоговых режимов и налога на имущество.