В Пензе завершился вничью матч с участием ветеранов спецподразделения «Альфа» и звезд хоккея Спорт

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Гала-матч с участием ветеранов спецподразделения «Альфа» и прославленных отечественных хоккеистов, который стал ярким завершением прошедшего в Пензе первого открытого детско-юношеского турнира памяти Героя России Валерия Канакина, завершился вничью.

Фото: Pnzreg.ru

«Было важно, чтобы первый открытый детско-юношеский турнир памяти нашего земляка, Героя России Валерия Владимировича Канакина прошел на особом подъеме. Для этого пригласили на пензенский лед команды ветеранов спецподразделения «Альфа» и прославленных отечественных хоккеистов. Их товарищеский матч стал ярким финалом спортивного праздника. За игрой на заполненных трибунах «Дизель-Арены» наблюдали 5,5 тыс. зрителей. В первом периоде вперед вышли «Легенды хоккея» со счетом 3:1, однако офицеры из «Динамо-Альфа» не уступили профессиональным соперникам. Матч даже после серии буллитов завершился вничью — 6:6, победила дружба!» — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 7 декабря.

Он сообщил, что кубок, который был передан главой МВД России Владимиром Колокольцевым в качестве награды победителям, по решению игроков обеих команд будет храниться в музее спорта Пензенской области.

«Еще раз, уже в раздевалке, поблагодарил гостей за то, что пензенцы могли наблюдать за увлекательным соревнованием», — добавил глава региона.

«Мы открыли новую страницу пензенской истории. Теперь хоккейный турнир памяти Валерия Канакина будем проводить ежегодно накануне Дня Героев Отечества. Герои живут, пока помним о них мы, помнят наши дети, внуки и правнуки. Важно, чтобы спорт и пример Валерия Владимировича закаляли нашу молодежь и вдохновляли на служение Родине», — подчеркнул Олег Мельниченко.