В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия коррупции

Пенза, 6 декабря 2025. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Александра Лейзенберга.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства, благодаря слаженной работе правоохранительных органов в текущем году почти в два раза возросло количество выявляемых фактов взяточничества.

Кроме того, подчеркивается, что впервые за последние годы стоимость арестованного у фигурантов уголовных дел имущества в 13 раз превысила размер ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, достигнув суммы в 220 млн. рублей.

«Вместе с тем Александр Лейзенберг призвал участников заседания не снижать наступательности на данном направлении и продолжить работу по установлению имущества коррупционеров и их родственников, на которое может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговоров. Внимание участников мероприятия также обращено на необходимость активизации работы по выявлению противоправных деяний в сфере реализации национальных проектов и жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам заседания выработаны дополнительные меры по укреплению состояния законности и повышению эффективности борьбы с коррупцией, запланировано проведение конкретных мероприятий.