16:30:09 Суббота, 6 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия коррупции

12:37 | 06.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 6 декабря 2025. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Александра Лейзенберга.

В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия коррупции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства, благодаря слаженной работе правоохранительных органов в текущем году почти в два раза возросло количество выявляемых фактов взяточничества.

Кроме того, подчеркивается, что впервые за последние годы стоимость арестованного у фигурантов уголовных дел имущества в 13 раз превысила размер ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, достигнув суммы в 220 млн. рублей.

«Вместе с тем Александр Лейзенберг призвал участников заседания не снижать наступательности на данном направлении и продолжить работу по установлению имущества коррупционеров и их родственников, на которое может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговоров. Внимание участников мероприятия также обращено на необходимость активизации работы по выявлению противоправных деяний в сфере реализации национальных проектов и жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам заседания выработаны дополнительные меры по укреплению состояния законности и повышению эффективности борьбы с коррупцией, запланировано проведение конкретных мероприятий.


Читайте также
В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке зимних шин В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался спровоцировать драку возле ночного клуба
В Нижнеломовском районе мужчина похитил из магазина медиаплеер, но не смог им воспользоваться из-за платной подписки В Кузнецке мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама