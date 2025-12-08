17:43:52 Понедельник, 8 декабря
Житель Сердобского района после звонков мошенников передал незнакомке 620 тыс. рублей

09:16 | 08.12.2025 | Криминал

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1956 года рождения после общения с телефонными мошенниками передал 620 тыс. рублей неизвестной женщине у подъезда.

Житель Сердобского района после звонков мошенников передал незнакомке 620 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала мужчине позвонил злоумышленник под видом работника телекоммуникационной компании, который убедил его продиктовать СНИЛС для продления договора на обслуживание номера.

«После этого мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Мужчина заявил, что на имя заявителя оформили доверенность и от его лица мошенники пытаются перечислить денежные средства в поддержку экстремистской организации. Для сохранения сбережений звонивший предложил пенсионеру «задекларировать» их. Согласившись, гражданин передал 620 тыс. рублей неизвестной около подъезда», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя некоторое время потерпевший осознал обман и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточняется в тексте.


