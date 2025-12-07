В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1965 года рождения ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по Сердобскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1969 года рождения с телесными повреждениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. [...] Женщина пояснила, что сожитель злоупотребляет спиртными напитками и нерационально расходует денежные средства. На почве возникших разногласий между ними произошла словесная ссора, в ходе которой, разозлившись, подозреваемая взяла стеклянную бутылку и нанесла удар сожителю по голове», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.