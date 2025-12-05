02:51:46 Суббота, 6 декабря
В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника сельхозпредприятия

17:57 | 05.12.2025 | Происшествия

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования 54-летнего работника одного из сельхозпредприятий в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника сельхозпредприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, в Нижнеломовском районе работник сельскохозяйственного предприятия при санитарной обработке оборудования упал с эстакады высотой более 2 метров, получив при падении телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.


Актуальное

