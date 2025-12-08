В Пензе будут судить мужчину, обещавшего помощь при покупке дорогостоящих автомобилей Криминал

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. 45-летний житель Пензы, обещавший помощь при покупке дорогостоящих автомобилей, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый на протяжении более 2 лет осуществлял преступную деятельность. Данный мужчина предлагал жителям Пензы свою помощь в подборе дорогостоящих автомобилей для последующей покупки. После того как потерпевшие передавали ему денежные средства для приобретения транспорта, злоумышленник устно давал обещание выполнить заказ и доставить машину в течение месяца. Однако по прошествии указанного времени он ссылался на возникшие непредвиденные обстоятельства при приобретении автомобилей. Не сумев получить свои деньги обратно, его клиенты обращались в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, согласно материалам дела, мужчина похитил у двух местных жителей около 7 млн. рублей, эти деньги он потратил по своему усмотрению.

«В рамках уголовного дела у обвиняемого изъято пять автомобилей общей стоимостью более 2,5 млн. рублей, которые он приобрел в период осуществления преступной деятельности. Также по месту жительства у него изъято более 800 тыс. рублей. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.