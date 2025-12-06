Олег Мельниченко поручил оказывать комплексную поддержку участникам СВО, ведущим предпринимательскую деятельность Общество

Пенза, 6 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил оказывать комплексную поддержку участникам специальной военной операции, которые ведут предпринимательскую деятельность.

Фото: Pnzreg.ru

«Поручил оказывать комплексную поддержку участникам СВО, ведущим предпринимательскую деятельность, закрепив за ними кураторов из регионального Минэка. Четверо «выпускников» проекта «Сурское мужество» по социальной реабилитации раненых бойцов уже направляют заявки на получение средств для развития собственного дела. Уверен, что наша помощь даст им возможность не потеряться в мирной жизни и реализовать свои бизнес-идеи», — написал глава региона в своем Telegram-канале после заседания правительства Пензенской области, одной из тем которого стали меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Олег Мельниченко подчеркнул, что предпринимательский сектор региона должен развиваться устойчиво и без сбоев.

«Компания «Поручитель» предоставляет кредитные продукты по льготной ставке — в два раза ниже ключевой ставки ЦБ. На льготные займы региональным фондом развития промышленности в этом году направляется более 240 млн. рублей. Фонд содействия инновациям выделяет по миллиону на реализацию 39 проектов, победивших в конкурсе «Студенческий стартап». От фонда поддержки предпринимательства помощь получили более 1,6 тыс. субъектов МСП», — напомнил он.

В ходе заседания регионального правительства губернатор также отметил важность улучшения условий для жизни в опорных населенных пунктах региона, в число которых входят все райцентры.

«В этом году в программу развития их инфраструктуры включены 223 мероприятия. Из них 32 — переходящие на следующий год, 180 — выполнены, 11 — в процессе завершения», — написал Олег Мельниченко.

«Несмотря на серьезную нагрузку, мы исполним все взятые на себя обязательства. Поручил держать на особом контроле завершение до конца года запланированных работ на объектах ЖКХ, образования, здравоохранения, дорожного строительства», — добавил он.