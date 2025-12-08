Инвестиции в основной капитал в Пензенской области за 9 месяцев 2025 года составили 81,8 млрд. рублей Экономика

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. 81,8 млрд. рублей инвестиций направлено на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в январе-сентябре 2025 года, что в сопоставимой оценке на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это следует из данных, размещенных на сайте Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, по итогам 9 месяцев текущего года в видовой структуре преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, — 34,2 млрд. рублей (41,8%), на строительство жилья — 22,8 млрд. рублей (27,9%), на строительство нежилых зданий и сооружений — 21,7 млрд. рублей (26,5%).

По информации Пензастата, в январе-сентябре 2025 года крупными и средними организациями Пензенской области было освоено 46,3 млрд. рублей инвестиций, или 56,6% от общего объема.

Наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (30,8%), транспортировка и хранение (21,3%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (15,9%).

Основным источником инвестиционной деятельности организаций — без учета субъектов малого предпринимательства — являлись собственные средства организаций, на долю которых пришлось 65,7% от общего объема капитальных затрат. Привлеченные средства в общем объеме составили 34,3%.