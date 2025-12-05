18:02:12 Пятница, 5 декабря
Следователи возбудили уголовное дело из-за плохого качества воды в Нижнем Ломове

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Следователи на основании материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за плохого качества воды в Нижнем Ломове Пензенской области.

Следователи возбудили уголовное дело из-за плохого качества воды в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в октябре 2025 года в Нижнем Ломове Пензенской области возросло количество случаев заболевания жителей острыми кишечными инфекциями. Проведенные проверочные мероприятия показали, что качество воды, поставляемой населению МКП «Водоканал», не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прокурор внес руководителю муниципального предприятия представление с требованием устранить нарушения и обеспечить поставку воды, соответствующей гигиеническим нормативам, а также произвести жителям перерасчет платы за ненадлежащее оказание коммунальной услуги. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в пятницу, 5 декабря.

В нем добавляется, что ход и результаты расследования, устранения нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело возбуждено нижнеломовским межрайонным следственным отделом.

В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


