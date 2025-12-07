17:27:00 Воскресенье, 7 декабря
В Пензенской области в 2025 году обновлено свыше 65 км дорог региональной опорной сети

12:47 | 07.12.2025 | Общество

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. Свыше 65 км дорог региональной опорной сети обновлено в Пензенской области в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона, среди объектов, где проходили работы, участки дорог: «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» (22,7 км) в Наровчатском районе, «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» (15 км) в Нижнеломовском и Вадинском районах, «Городище — Никольск — Ночка» (12 км) в Городищенском районе, «Пенза — Шемышейка — Лопатино» (7,5 км) в Лопатинском районе, «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» (3,3 км) в Пачелме, «Поим — Башмаково — Земетчино» (5,2 км) в Земетчинском районе.

«При ремонте в том числе использовалась технология укрепления дорожного основания — холодная регенерация. Это позволяет усилить несущую способность дороги. Также были уложены слои асфальтобетонного покрытия», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что приведение несущей способности к нагрузке 11,5 тонн на ось особенно важно для дорог, где проходит большое количество грузового транспорта и сельскохозяйственная техника.

«В настоящее время в нормативном состоянии находится 83,17% дорог региональной опорной сети Пензенской области», — говорится в сообщении.


Актуальное

