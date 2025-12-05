18:02:47 Пятница, 5 декабря
В Пензе состоялось заключительное в 2025 году заседание общественного совета при УФАС

16:03 | 05.12.2025 | Общество

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Заключительное в 2025 году заседание общественного совета при управлении ФАС России по Пензенской области состоялось в минувший четверг, 4 декабря.

В Пензе состоялось заключительное в 2025 году заседание общественного совета при УФАС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В ходе мероприятия руководитель пензенского УФАС Елена Демидова подвела предварительные итоги деятельности областного антимонопольного ведомства.

Кроме того, на заседании была представлена правоприменительная практика антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок и рекламы.

Заместитель руководителя ведомства Елена Прокаева рассказала о целях и задачах антимонопольного комплаенса, а также озвучила информацию о результатах реализации антимонопольного комплаенса пензенским УФАС.

В свою очередь председатель общественного совета Денис Каширов отметил положительные итоги совместных мероприятий и поблагодарил сотрудников ведомства за открытый, доступный и профессиональный подход при решении вопросов, сообщается на сайте пензенского УФАС.


