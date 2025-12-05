В Пензе расследуют уголовное дело о мошенничестве с земельным участком Криминал

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области расследует уголовное дело о мошенничестве с земельным участком, которое было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников регионального УФСБ.

«По данным следствия, в июле 2025 года директор общества с ограниченной ответственностью путем предоставления недостоверных сведений в администрацию города Пензы незаконно приобрел право собственности на земельный участок по заниженной стоимости. В результате мошеннических действий городу Пензе причинен ущерб в размере более 16 млн. рублей. Руководитель организации и его представитель задержаны, им предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что оба фигуранта содержатся под домашним арестом.

«В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления в администрации города Пензы изъята документация, имеющая значение для следствия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в тексте.