Первый турнир по хоккею памяти Героя России Валерия Канакина выиграл пензенский «Дизель-2011»

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Пензенская команда «Дизель-2011» выиграла первый открытый турнир по хоккею памяти Героя России Валерия Канакина, который в течение двух дней проходил на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Фото: Pnzreg.ru

Второе место заняла сборная Мордовии, третье — чувашский «Сокол».

В церемонии награждения, состоявшейся в минувшее воскресенье, 7 декабря, приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители подразделения «Альфа», руководители региональных управлений ФСБ и МВД, легенды советского хоккея — заслуженные мастера спорта СССР Алексей Касатонов, Александр Якушев, Александр Кожевников и Андрей Коваленко, а также жена и дочь Героя России Валерия Канакина.

Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин вручил победителям турнира кубок, который передал глава ведомства Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба правительства региона.