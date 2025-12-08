17:44:54 Понедельник, 8 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Первый турнир по хоккею памяти Героя России Валерия Канакина выиграл пензенский «Дизель-2011»

09:02 | 08.12.2025 | Спорт

Печать

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Пензенская команда «Дизель-2011» выиграла первый открытый турнир по хоккею памяти Героя России Валерия Канакина, который в течение двух дней проходил на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Первый турнир по хоккею памяти Героя России Валерия Канакина выиграл пензенский «Дизель-2011»

Фото: Pnzreg.ru

Второе место заняла сборная Мордовии, третье — чувашский «Сокол».

В церемонии награждения, состоявшейся в минувшее воскресенье, 7 декабря, приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители подразделения «Альфа», руководители региональных управлений ФСБ и МВД, легенды советского хоккея — заслуженные мастера спорта СССР Алексей Касатонов, Александр Якушев, Александр Кожевников и Андрей Коваленко, а также жена и дочь Героя России Валерия Канакина.

Начальник управления МВД России по Пензенской области Павел Гаврилин вручил победителям турнира кубок, который передал глава ведомства Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба правительства региона.


Читайте также
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского
В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке зимних шин
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама