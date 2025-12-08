17:44:06 Понедельник, 8 декабря
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки

12:00 | 08.12.2025 | Криминал

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1978 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 16 патронов. [...] Согласно заключению эксперта, представленные на исследование патроны являются пистолетными, предназначенными для использования в боевом огнестрельном оружии», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания.

Из текста следует, что, по словам подозреваемого, он обнаружил сверток с патронами на берегу реки Суры и забрал находку к себе домой.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточняется в сообщении.


